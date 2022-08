De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe truc van oplichters met een bankpas. Ook in dit geval gaan zij heel geraffineerd te werk.

De oplichter die een uniform draagt van een bekend postbedrijf belt bij zijn slachtoffer aan met een pakketje in de hand. De persoon in kwestie mag dan niets besteld hebben, zijn nieuwsgierigheid is wél gewekt want de man aan de deur heeft een doosje met daarop de naam van de bewoner. Die schrijft hij nog even snel op als hij heeft aangebeld, voor de deur staat te wachten en de naam van zijn slachtoffer afleest van het naambordje.

Hij vertelt zijn slachtoffer vriendelijk dat hij deze pakjes regelmatig moet afleveren bij ouderen, het is een cadeau. In het doosje zit zich een reep chocolade, een cadeaubon van een winkel van 150 euro en een brief. De bezorger houdt de bewoner voor dat het pakketje niet gefrankeerd was, dus als het wordt geaccepteerd er eenmalig 1,50 euro voor de frankeerkosten moet worden betaald.

Pinapparaat

Hij heeft een pinapparaat bij zich. De persoon haalt zijn bankpas en probeert de 1,50 euro te voldoen, maar dat lukt niet. Ondertussen heeft de oplichter de pincode al gezien en dan gaat het mis. Want hij zegt dat hij wel wil helpen en zijn slachtoffer overhandigt nietsvermoedend zijn betaalpas. Nu lukt het pinnen gek genoeg wél.

Het slachtoffer krijgt het cadeau en zijn pas terug. Tenminste, dat denkt hij. Maar dat blijkt de pas van iemand anders te zijn die verwisseld is. Ook deze persoon is slachtoffer van de oplichter en zo blijft hij 'zijn kunstje' herhalen.

'Als u uw bank belt, blijkt dat er al geld van uw rekening is gehaald. Omdat zij het voorzien hebben op de ouderen en deze vaak niet actief zijn op sociale media, vragen wij u dit door te geven aan uw oudere buren, kennissen en familieleden', aldus de politie op facebook.