Vervoerbedrijf GO Sharing is vrijdag begonnen met het plaatsen van twintig elektrische deelfietsen in Rijswijk.

De e-bikes biedt het bedrijf naast elektrische deelscooters aan en zijn bedoeld voor de actieve, kortere rit van a naar b, of als laatste vervoersmiddel naar de eindbestemming van een langere reis. Ook is het mogelijk om met de e-bikes van en naar Den Haag en Delft te fietsen.

Via de GO Sharing app zijn de e-bikes terug te vinden en te reserveren. De gebruiker betaalt vanaf 0,18 cent per minuut in combinatie met een voordeelpakket, 0,15 cent per minuut om de e-bike in parkeerstand te plaatsen en een starttarief van 0,25 cent. De e-bikes van GO Sharing hebben een actieradius tot 60 kilometer. De accu's worden door medewerkers van GO Sharing vervangen zodra ze leeg dreigen te raken.

Concurreren met auto

De elektrische deelvoertuigen zijn onderdeel van het multimodale aanbod - elektrische scooters, e-bikes en auto's - waarmee GO Sharing de reis van deur tot deur, ook tussen regio's, wil ondersteunen met deelvervoer. Het is de bedoeling om in de toekomst overal binnen 3 minuten lopen een deelscooter of e-bike aan te bieden. Allemaal via één app en tegen een tarief dat concurreert met autobezit.