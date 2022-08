De politie heeft onlangs bij een staandehouding van een automobilist in Den Haag een bedrag van ruim 70.000 euro aan cashgeld aangetroffen in een verborgen ruimte van het voertuig.

Vorige week gaven agenten van het basisteam Hoefkade de bestuurder van een voertuig een stopteken naar aanleiding van een verkeersovertreding. Bij de staandehouding leek alles in orde te zijn. Een van de agenten bleek echter heel scherp: hij zag aanwijzingen die konden duiden op de aanwezigheid van een verborgen ruimte die ook daadwerkelijk aanwezig was.

In die ruimte was meer dan 70.000 euro aan cashgeld verstopt. De inzittenden zijn aangehouden voor witwassen en de auto en het geld zijn in beslag genomen.