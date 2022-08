Twee mannen zijn afgelopen nacht aangehouden op het Stationsplein bij Den Haag Hollands Spoor op verdenking van bedreiging. Bij de aanhouding van één van hen heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt.

Bij de politie kwam rond 0.30 uur een melding binnen dat iemand in het stationsgebouw door twee mannen was bedreigd met een mes. 'Verder zou er mogelijk sprake zijn van een vuurwapen', meldt de politie.

Bij aankomst van de agenten op het Stationsplein zagen ze twee mannen lopen die aan het signalement voldeden. Een van de mannen bleef staan toen de agenten hem aanspraken, de ander negeerde de bevelen van de politie en bleef doorlopen in hun richting. 'Een politieagent gebruikte daarop het stroomstootwapen, waarna deze verdachte kon worden aangehouden.'

Boksbeugel

De aangehouden man is vervolgens nagekeken in de ambulance en hield geen schade over aan het gebruik van het stroomstootwapen.

De twee mannen zijn daarop meegenomen naar het politiebureau. Eén van de verdachte bleek een boksbeugel bij zich te hebben en stond gesignaleerd. Er is geen vuurwapen aangetroffen.