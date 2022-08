Voor de tweede keer in nog geen week tijd brak er brand uit bij een geparkeerde auto in de Ilpendamstraat in Den Haag. De politie gaat uit van brandstichting.

Bij het achterwiel van de wagen is afgelopen zondag al een poging gedaan om het voertuig in brand te steken. Een omwonende zag de vlammen en wist de brand te blussen.



Vier dagen later was het weer raak. Dit keer was er bij het motorblok van de wagen brand gesticht. 'De eigenaar van de auto zag de brand en wist de brand zelf te doven met een emmertje en een pannetje water', meldt calamiteitensite Regio15.



De eigenaar is radeloos en gaat aangifte doen.