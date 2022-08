Bij een aanrijding op de Neherkade in Den Haag is een voetganger woensdagavond zwaargewond geraakt. De bestuurder die betrokken was bij de aanrijding is volgens omstanders doorgereden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde woensdagavond omstreeks 22.30 uur. Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is nog niet bekend. De voetganger zou geraakt zijn door de auto toen deze de Neherkade wilde oversteken tussen de Slachthuisstraat en de Rijswijksweg. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Zo kwamen eenheden van de politie en ambulancedienst met spoed ter plaatse en werd er ook een traumahelikopter opgeroepen uit Rotterdam. Het slachtoffer werd ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Neherkade is in de richting van de Rijswijksweg afgesloten voor verkeer.