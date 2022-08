De politie is naarstig op zoek naar de vermiste Manar Tchecour. Het zeventienjarige meisje wordt sinds afgelopen zondag 31 juli vermist. Ze werd voor het laatst gezien op de Stalpaert van der Wieleweg in Delft.

De zeventienjarige Manar is ongeveer 1.65 meter lang. Ze heeft een zwarte haarkleur en donkere ogen. "Ze is te herkennen aan haar lange krullen, donkere ogen en haar witte Nike schoenen met een blauw logo", zegt de politie woensdagmiddag over het meisje. De melding van de vermissing staat sinds ongeveer 16.00 uur op de website van de politie.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een zeventienjarig meisje wordt vermist in de omgeving van Delft. De politie is ook al weken op zoek naar de vermiste Ashley Krieger. Dit meisje zou zich mogelijk in een onveilige omgeving in Delft bevinden, meldde de politie onlangs. Ze werd voor het laatst gezien in Leeuwarden en wordt nog altijd gezocht.

De zeventienjarige Ashley, die sinds 3 juni is vermist, is onder meer te herkennen aan haar drie tatoeages. Op haar linkerpols heeft ze een infinityteken, op haar rechterpols aan de zijkant een smiley en een stipje op haar rechterbeen. 'Toen zij vermist raakte droeg ze een zwart leren jack met zilveren ritsjes', meldde de politie eerder. Ook zou ze een zwart/grijs vest van het merk Nike, een spijkerbroek en wit met zalmkleurige Nike Air Force schoenen dragen.

Wie meer informatie heeft over de vermissing van Manar of Ashley, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.