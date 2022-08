Onlangs is aan de Beukstraat in de wijk Segbroek het eerste Haagse MiniPark feestelijk in gebruik genomen. Het parkje, ter grootte van een parkeerplek, is volgens de initiatiefnemers bedoeld als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, fietsers, wandelaars en vogels.

Het MiniPark werd door Annette de Graaf, stadsdeeldirecteur van Segbroek, samen met buurtbewoners geopend door het laatste plantje aan het parkje toe te voegen en al het groen water te geven. Het MiniPark is onderdeel van Operatie Bomenbuurt, een project van de gemeente in samenwerking met buurtbewoners. Het initiatief voor het MiniPark is ontstaan vanuit het idee dat veel bewoners in de Bomenbuurt behoefte hebben aan meer leefruimte. Alles in de wijk staat vol en bovendien is de buurt flink versteend. Met het MiniPark wordt tijdelijk wat meer bewegingsruimte gecreëerd. Bovendien dient het als inspiratie voor de herinrichting van de wijk, die eraan zit te komen omdat de riolering medio 2023 vervangen wordt. Vervolg De MiniParken gelden als een soort pilot. Als het initiatief tot enthousiasme leidt, krijgen vergelijkbare projecten mogelijk ook in andere wijken een vervolg. Op 7 augustus is tussen 10.00 en 11.00 uur de opening van het volgende MiniPark in de Bomenbuurt, de Elsstraat om precies te zijn.