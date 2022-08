Een wel heel opmerkelijke treinrit woensdagmorgen. De intercity die om 08.18 uur vertrok vanaf station Rotterdam CS en om 8.29 uur op Delft zou aankomen, reed dat station gewoon voorbij. Tot grote verbazing van de reizigers die al klaar stonden om uit te stappen.

Na enige stilte werd er door de conducteur omgeroepen dat de trein niet kon stoppen 'op last van de brandweer'. Passagiers die vervolgens in Den Haag zijn uitgestapt en alsnog met de stoptrein in Delft zijn aangekomen, deden navraag op het station: een melding van de brandweer was hier echter niet bekend. Een 'leugentje om bestwil', zo suggereert iemand, of gewoon een foutje van de machinist die wellicht niet helemaal bij de les was?

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden laat weten dat er op en rond dat moment geen melding is geregistreerd door de meldkamer. "De kazerne in Delft is niet uitgerukt voor een incident. Maar ook niet voor iets anders, zoals een geplande of preventieve actie", aldus de zegsvrouw. "Waar dit verhaal vandaan komt, ik heb geen idee."

Volgens een voorlichter van de NS was er sprake van 'een menselijke fout'. "De machinist heeft station Delft gewoon overgeslagen. Dat is heel vervelend en hoort niet. Dit gebeurt gelukkig niet vaak, maar komt dus wel eens voor", bekent hij. "Ook bij ons worden helaas fouten gemaakt."

Langs de sporen staan borden (vierkant, met een punt naar beneden, blauw met witte rand) waar getallen als 2, 4, 6 op staan of zelfs helemaal niks. Die geven in principe aan tot hoe ver de machinist zijn trein moet laten stoppen, afhankelijk van de lengte. Hoewel de huidige treinen steeds geavanceerder worden en ook steeds meer zelf kunnen, moet het optrekken, remmen en stoppen echt nog door de machinist gedaan worden.