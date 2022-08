Het werk van maar liefst 18 kunstenaars, met de Neo-Amazonische kunststijl uit Peru, heeft het Atrium Den Haag in een kleurig regenwoud veranderd.

Belangstellenden kunnen op vrijdag 5, 12 en 19 augustus tussen 10 en 17 uur deelnemen aan rondleidingen langs de kunstwerken die worden gesierd met uv-licht. Aanmelden voor de rondleidingen hoeft niet. 'Iedereen kan zich op deze dagen melden bij de witte ronde balie die tegenover de receptiebalie in het Stadhuis staat', meldt de gemeente.



De opbrengst van de tentoonstelling is voor de bescherming van de Cerrado in Brazilië, een 45 miljoen jaar oud ecosysteem dat al voor meer dan de helft is verwoest door intensieve monocultuur voor de export.