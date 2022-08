Een automobilist heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor een flinke ravage gezorgd. Hij kwam met zijn auto tegen een pilaar van het viaduct van de Maanweg in Den Haag aan na een flinke inschattingsfout.

De automobilist kwam vanaf de rijksweg A12 en sloeg linksaf de Maanweg op. Hij schatte de bocht verkeerd in waardoor hij met een veel te hoge snelheid reed. Al snel raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt, ramde een tekstkar en een pilaar en kwam op de andere rijbaan tot stilstand.

Omstanders die het zagen gebeuren belden direct 112, zo meldt calamiteitenwebsite District8. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De automobilist is door ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Dat gold niet voor zijn bijrijder. Deze persoon moest na controle in de ambulance naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

De automobilist mocht wel plaatsnemen achter in de politieauto omdat hij positief testte op THC en dus cannabis had gebruikt. Hij is daarom aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In zijn wagen zijn ook meerdere lachgasflessen aangetroffen, het vervoer ervan is niet toegestaan in Den Haag. De auto is later door een berger afgesleept.