Als een schaap op zijn rug ligt, dan is het dier niet lekker aan het luieren maar dan is hij in gevaar. En als je niet snel genoeg hulp biedt kan het beestje overlijden.

Bij de meldkamer kwam maandag een melding binnen van een schaap op zijn rug langs de Westvlietweg in Leidschendam. Agenten snelden naar het hulpeloze dier. 'In zo'n situatie moet snel gehandeld worden', schrijft de politie op Facebook. 'Een schaap kan hier namelijk aan komen te overlijden, want schapen kunnen niet zelf terug rollen.' Omdat je een schaap niet zomaar via de zijkant kan terugrollen hebben de agenten het dier eerst op zijn kont gezet. Want als je een schaap via de zijkant omrolt kan er een maagkanteling optreden waardoor het dier alsnog komt te overlijden.



Door de hulp van de politie huppelt het schaap nu weer vrolijk door de wei.