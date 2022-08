De politie heeft bij acht doorzoekingen in de regio Den Haag vier jongeren aangehouden die deel uitmaken van rivaliserende en drillrappende jeugdgroepen. Er zijn wapens en 30.000 euro gevonden. De inval maakt deel uit van de nieuwe aanpak om een einde te maken aan de geweldsspiraal in de regio.

De politie zag op filmpjes het gebruik van wapens. Dat was volgens hoofdofficier Michiel Zwinkels de sleutel waardoor de politie achter de voordeur kon komen van de jongeren, die tussen de 15 en negentien jaar oud zijn. Vier zijn gearresteerd op verdenking uiteenlopend van diefstal tot poging tot doodslag.

Maar tegelijkertijd achter het treintje van dienders kwamen deze keer ook medewerkers van jeugdzorg naar binnen. In de gezinnen spelen vaak veel meer problemen. De hulpverleners gingen het gesprek aan met ouders en kinderen. "Soms weten ouders van niets, soms zitten ze zelf ook met de handen in het haar en weten ze niet hoe ze de situatie kunnen oplossen", aldus Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuijen namens de burgemeesters uit de hele regio.

De aanpak is hard nodig, vinden gemeenten, politie en OM. Behalve dat incidenten steeds sneller escaleren en heftiger worden door gebruik van vuurwapens, baart het politiechef Paul van Musscher zorgen dat onschuldigen ook getroffen worden. Zo stonden jongeren in een Delfts winkelcentrum met machetes te zwaaien en werd in Zoetermeer op de Madernarode per abuis bij een oudere vrouw een vuurwerkbom naar binnen gegooid.

Naast een intensievere samenwerking met zorgverleners wordt er ook nauwer contact gezocht met scholen, en de verschillende gemeenten als Delft en Zoetermeer, omdat het groepen uit de verschillende gemeenten zijn die elkaar bedreigen.

Bij de politie is bovendien een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing gestart, dat normaal bestaat uit zo'n 25 mensen. Dat is opmerkelijk. Een dergelijk team komt gewoonlijk enkel bijeen na incidenten zoals moord of een ontvoering. Na het oplossen van de moord, wordt het team ontbonden.

Dit team heeft een bredere en langdurige taak. Alle incidenten komen onder ogen van dit team, waardoor de samenhang zichtbaar wordt en de politie veel beter op de hoogte is van wat er in de groepen speelt. "Wie zijn de roverhoofdmannen, waar is nieuwe aanwas. Die laatste hoop je dan er snel weer uit te kunnen trekken", aldus Van Musscher.

Omdat het team over de gemeentegrenzen heen werkt, moet dat ook voordeel bieden boven een lokaal politieteam dat onverwachts geconfronteerd wordt met een steek- of schietpartij. Een eerste resultaat is al geboekt bij de aanhouding van dertien jongeren, onlangs bij een winkelcentrum in Nootdorp.

De politie kreeg op tijd informatie door dat er een treffen tussen groepen zou plaatsvinden. Voordat er een escalatie plaatsvond, was de politie ter plekke en controleerde de groep.