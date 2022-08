Op dinsdag 13 september wordt de grootste Aanschuif BBQ georganiseerd in het Zuiderparktheater in Den Haag. Het evenement heeft als doel bewoners van de stad met elkaar te verbinden. Er worden 1500 eters verwacht.

De barbecue wordt georganiseerd door onder meer de Participatie Keuken, de gemeente Den Haag, Voedselbank Haaglanden en het Zuiderparktheater. Bewoners uit verschillende stadsdelen komen naar het theater toe om samen te eten.

Medewerkers van de Participatie Keuken bereiden op deze dinsdag in september kip - en vegetarische barbecuegerechten voor de 1500 eters. De kipgerechten worden aangeboden door Nepluvi (Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie).

Gratis eten

De inloop van het evenement is om 17.00 uur. Een half uur later is de opening. De barbecue is om 20.00 uur afgelopen. Zomaar aanschuiven is niet mogelijk, wel gratis. 'Je begrijpt dat dit een enorme organisatie is, dus inschrijven is noodzakelijk', aldus de organisatie. Een paar dagen voor aanvang ontvangen deelnemers in hun mail een bevestiging. Dit is gelijk het toegangskaartje voor de barbecue.

Meer informatie via: deaanschuiftafel.nl.