Op het Leemansplein in Den Haag heeft zondagavond een gewelddadige beroving plaatsgevonden. Twee jongens werden door een andere jongen beroofd.

De verdachte wilde de telefoon van een van de twee slachtoffers hebben en sloeg en schopte hem daarbij. Eén slachtoffer is volgens getuigen 20 meter aan zijn haren meegetrokken door de verdachte. De verdachte ging er zonder buit vandoor op een motorscooter en is hierna niet meer gezien.



De slachtoffers zijn ter controle onderzocht in de ambulance, maar zijn niet gewond geraakt bij de beroving.

Signalement

De verdachte is een man met een gezet postuur. Hij is ongeveer 1.80/1.85 meter lang. Hij droeg een jas met aan de onderzijde een donkerblauwe streep, in het midden een rode streep en aan de bovenzijde een witte streep. Daarnaast droeg hij een donkerblauwe spijkerbroek met rode schoenen en aan zijn linker pols een gouden horloge.

De politie roept getuigen op zich te melden bij de politie als zij iets gezien of gehoord hebben van de overval of informatie hebben over dit incident.