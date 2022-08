Reizigers die gebruikmaken van de fiets om naar of van NS-station Moerwijk te reizen, komen er bekaaid van af. Het station is voor fietsers moeilijk bereikbaar en de stalling is overvol.

Dat concluderen Arthur Marquard en Nol Witte die namens de Fietsersbond Haagse regio onderzoek doen naar fietsvoorzieningen bij diverse treinstations. Als het aan hen ligt wordt de capaciteit bij Moerwijk fors uitgebreid en krijgt de stalling volledige overkapping. Ook pleiten ze ervoor het systeem van ov-fietsen hier te introduceren. 'Met meer dan 3200 reizigers per dag is het een klein station, maar wat betreft fietsvoorzieningen gaat het hier helemaal verkeerd', schrijven ze. 'Het fietspad langs het Hildebrandplein biedt geen toegang tot het station en de stallingsmogelijkheden dus er moet voorgesorteerd worden over een voetpad (of liever een pad waarvan de status onduidelijk is) om bij het station te komen'. Rommelig De stalling is niet alleen overvol, maar oogt rommelig: 'Onkruid en jonge boompjes schieten tussen de fietsen op'. Eerder dit jaar deed de Fietsersbond onderzoek bij station Mariahoeve. Daar zijn de voorzieningen 'redelijk op orde'. De stations Centraal en Hollands Spoor scoren daarentegen wel goed.