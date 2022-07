De wijk Bouwlust en Vrederust is opgevrolijkt met een muurschildering van de Franse kunstenaar Julien de Casabianca.

De street art artiest uit Parijs heeft in opdracht van het Mauritshuis een 75 vierkante meter grote muurschildering gemaakt, geïnspireerd op het schilderij Oude vrouw en jongen met kaarsen van Peter Paul Rubens.

Het kunstwerk bevindt zich op de zijgevel van een vier verdiepingen tellende flat aan de Vrederustlaan. Het is de tweede zogeheten mural die het Mauritshuis in de stad heeft laten ontwikkelen. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan heeft het museum street art kunstenaars gevraagd vier levensgrote werken in de stad te maken, gebaseerd op schilderijen uit het museum. In mei werd de eerste muur onthuld in de wijk Morgenstond, gemaakt door het Nederlandse duo Colin van der Sluijs en Super A.

Op het schilderij van Rubens staart een oude vrouw voor zich uit en tempert met haar hand het kaarslicht, terwijl de jongen achter haar zijn kaars bijhoudt om hem aan te steken. Julien de Casabianca zegt over zijn keuze: 'De schoonheid van oude mensen wordt bijna nooit afgebeeld in straatkunst, ook niet in de openbare ruimte. Dit kunstwerk kan een eerbetoon zijn aan de universele waarden van familie'.