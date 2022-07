In de tuin van een woning aan het Zilverplevierhof in Den Haag is zondagmiddag brand uitgebroken. Meerdere schuren raakten beschadigd. Eén persoon is gewond geraakt.

Even na 16.00 uur uur ging het mis. Toen de brand was ontdekt werden snel de hulpdiensten gealarmeerd. Er kwam veel rook vrij. De brandweer kon het vuur echter snel onder controle krijgen. Eén bewoner heeft te veel rook ingeademd, hij wordt in de ambulance nagekeken. De bewuste schuur is volledig afgebrand. Ook zijn omliggende schuren beschadigd. Over de oorzaak van de fik is op dit moment nog niets bekend.