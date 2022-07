De politie trof zaterdagavond tijdens een controle negen lachgasflessen en een honkbalknuppel aan in een auto in Den Haag. Wat die knuppel daar deed? De bestuurder moest het antwoord schuldig blijven.

Voor het vervoer van lachgasflessen los in de auto is een aantal eisen vastgesteld. Zo moet een bestuurder onder andere een bewijs van bekwaamheid in zijn bezit hebben en moet er een brandblusser aanwezig zijn. Bovendien is het noodzakelijk dat de flessen in een speciaal ingerichte constructie vervoerd worden.

Dit was allemaal niet in orde bij deze automobilist. Buiten het feit dat het gevaarlijk is om hiermee rond te rijden, is het eveneens in de gemeente Den Haag verboden om goederen ten behoeve van lachgasverbruik voorhanden te hebben. Er is daarom proces-verbaal opgemaakt voor het vervoeren van de lachgasflessen. De verdachte zal later nog gehoord worden op het politiebureau.

Daarnaast troffen de agenten ook een honkbalknuppel aan in de auto. Wat de honkbalknuppel daar precies deed en waar het ding voor gebruikt zou gaan worden, kon de bestuurder niet vertellen. Dubbel pech voor de automobilist, want hij kreeg vervolgens ook nog eens een bekeuring voor het in het bezit hebben van de honkbalknuppel.

Lachgas in het verkeer: het is volgens de politie een combinatie die steeds vaker voorkomt. Zo ook donderdagmiddag, toen agenten in Zoetermeer in samenwerking met de verkeerspolitie Den Haag een vrouw aanhielden die eerder in beeld was gekomen voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. De speekseltest gaf ook dit keer aan dat zij drugs had gebruikt waarop de 31-jarige vrouw is aangehouden.

Maar dat was niet alles, want na controle van haar voertuig bleek ze ook nog eens een grote hoeveelheid lachgas te vervoeren in haar auto. Ook tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.