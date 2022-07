Per jaar komen zo'n 16 miljoen bezoekers naar het strand van Den Haag. Met het mooie weer in aantocht geeft de gemeente nu een aantal tips om het strand schoon te houden. Want de enorme hoop afval die dagelijks wordt achtergelaten, is een ergernis voor velen.

Na een melding van een vuurwapen heeft de politie woensdagmiddag twee jongens van 13 en veertien jaar opgepakt in een speeltuin in Voorburg. Een buurtbewoner vond eerder op de middag dat het tweetal zich verdacht gedroeg in de wijk. Na de aanhouding heeft een speurhond een mes gevonden in de struiken. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar er loopt nog wel een onderzoek naar de tieners.

Afgelopen woensdag liepen twee agenten door de wijk voor een andere melding toen ze werden aangesproken door een buurtbewoner op de Van Everdingenstraat. Die meldde hen dat twee jongens zich verdacht gedroegen. Ook dacht de buurtbewoner een vuurwapen te hebben gezien bij de jongens in de wijk Bovenveen.

De politie nam het zekere voor het onzekere en ging met kogel- en steekwerende vesten met spoed op zoek naar de jongens. Uiteindelijk werden ze twee straten verderop gezien door agenten in een speeltuin aan de Jan Mulderstraat. Dankzij een duidelijk signalement van de buurtbewoner konden de twee jongens in de wijk worden opgepakt, waarna ze in de boeien naar het politiebureau zijn gebracht.

Na de aanhouding heeft de politie de omgeving onderzocht. Ook was er een speurhond mee, die in de struiken een mes heeft gevonden. Het is nog niet bekend of het mes van de aangehouden tieners is. Een vuurwapen werd er niet gevonden bij de jongens of in de omgeving. De jongens zijn inmiddels weer op vrije voeten. "Maar er loopt nog wel een onderzoek naar de twee", zegt een politiewoordvoerder.

Vorige maand werd er door de gemeenteraad in Leidschendam-Voorburg nog gestemd over het opnemen van een messenverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Dat voornemen hadden de lokale partijen van CDA en VVD, maar burgemeester Jules Bijl zag er niets in. Hij zei te willen wachten op nationale wetgeving die voor 2023 is aangekondigd.

Een week eerder kwam er in Nootdorp ook al een melding waar een mogelijk vuurwarpen bij betrokken was. In de Parade werden toen meerdere aanhoudingen verricht bij een mogelijke schietpartij. Het winkelcentrum zou al maanden worden geteisterd door jongerengroepen die vermoedelijk in het bezit zijn van wapens. Daarom geldt er nu tot september een samenscholingsverbod.