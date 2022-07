Een appartement in de David Blesstraat in de Haagse Schilderswijk is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten met een vuurwapen. Dat meldt de politie vandaag.

De politie kreeg donderdagochtend de melding dat een bewoner die nacht knallen had gehoord. Ter plaatse is een kogelinslag aangetroffen. De kogel is door een raam geschoten en kwam terecht in een kamer waar een eenjarig kind lag te slapen. Bij het schietincident raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord die nacht. Twee jaar geleden werd in dezelfde straat ook een appartement beschoten. In de nacht van 12 op 13 juni 2020 werd er eveneens door een raam geschoten. Of de incidenten verband houden met elkaar is niet bekend.