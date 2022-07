De politie heeft woensdagavond twee personen aangehouden die ervan worden verdacht iemand te hebben mishandeld in een woning aan de Sleepnetstraat in Scheveningen. Ook zouden zij in het bezit zijn van een vuurwapen.

De politie kreeg een melding van een mishandeling waarbij een vuurwapen gezien zou zijn in de omgeving van het flatgebouw aan de Sleepnetstraat. Een grote politiemacht werd vervolgens ingezet om niets aan het toeval over te laten. Meerdere eenheden van de politie, waaronder hondengeleiders en leden van het Rapid Response Team (RRT) van het Arrestatieteam, kwamen ter plaatse. Ook hing er enige tijd een politiehelikopter boven de locatie. De politie is vervolgens met schilden en kogelwerende vesten de woning binnengegaan. Hier troffen zij alleen de melder aan die lichtgewond bleek te zijn. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Later op de avond kon de politie op een andere locatie twee personen aanhouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en van het bezit van een vuurwapen. "We doen onderzoek naar wat zich nu precies heeft afgespeeld. Veel meer dan dit is er nu nog niet bekend", aldus een politiewoordvoerder. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag