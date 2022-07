De politie heeft deze week vijftien nieuwe verdachten aangehouden in verband met de rellen rond het ADO-stadion op 29 mei. Na de wedstrijd braken er buiten het stadion ongeregeldheden uit, nadat ADO in eigen huis de promotiewedstrijd verloor tegen Excelsior. Het totale aantal aangehouden verdachten staat nu op 23.

Een rechercheteam doet al ruim twee maanden onderzoek naar de identiteit van de relschoppers. Na afloop van de wedstrijd eind mei bestormden supporters van ADO Den Haag het veld en werd er onder andere gegooid met zwaar vuurwerk, fakkels en andere voorwerpen naar het uitvak met Excelsior-fans. Even later ging het buiten het stadion helemaal mis.

ME'ers werden met stenen, straattegels, ijzeren staven, brandende voorwerpen en een uit de grond getrokken verkeersbord met paal en al bekogeld, zegt de politie. Hierbij werden meerdere ME'ers geraakt. Uiteindelijk raakten verschillende agenten gewond. Deze werden - net als een aantal gewonde relschoppers - naar het ziekenhuis gebracht.

Ook politiehonden moesten het ontzien bij de rellen. Eén van de ingezette honden werd met een kettingslot op zijn rug geslagen en ook werd er een brandende fakkel op een politiehond gegooid. Na de rellen heeft de politie tientallen foto's vrijgegeven om verdachten van de ongeregeldheden op te pakken.

"Naar aanleiding van binnengekomen tips en het verdere onderzoek werden de afgelopen dagen negen aanhoudingen verricht en zijn zes verdachten aangehouden nadat zij een brief kregen om zich te melden op een politiebureau", zegt de politie. De verdachten zijn allemaal mannen tussen de 16 en 50 jaar, afkomstig uit Rijswijk, Zoetermeer, Den Haag, Naaldwijk, Honselersdijk, Nootdorp, Leidschendam en De Lier.

Een deel van de verdachten is al voorgeleid bij de rechtercommissaris. Zij moeten binnenkort voor de raadkamer verschijnen. Een aantal van hen kreeg een dagvaarding. De recherche blijft onderzoek doen naar meer verdachten en de politie sluit meer aanhoudingen dan ook niet uit. Wie één van de verdachten herkent wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.

Geen promotie

Eerder op de dag wist ADO zich dus niet te belonen met promotie na een bewogen seizoen. De club raakte vorig jaar in de problemen na verschillende rechtszaken tussen de bestuurders van de club en de toenmalige Chinese eigenaar Wang Hui van het bedrijf United Vansen. ADO degradeerde na dertien seizoenen uit de eredivisie en kreeg vanwege financiële problemen ook nog eens zes strafpunten in de Keuken Kampioen Divisie opgelegd.

Even dreigde ADO zelfs de licentie voor het spelen van betaald voetbal kwijt te raken, maar de rust keerde terug nadat de aandelen van de club in handen waren gekomen van het bedrijf Bolt van de Amerikaanse belegger David Blitzer. ADO klopte eerder NAC Breda en FC Eindhoven in de play-offs maar struikelde in gewonnen positie toch nog over Excelsior, dat na kampioen FC Emmen en FC Volendam als derde club naar de eredivisie promoveerde.