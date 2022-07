Den Haag is eind september weer een week lang het toneel van bekende en aspirerende modeontwerpers tijdens The Fashionweek. Hoogtepunt van de modeweek omvat shows van talenten als Nata Ryhz, Studio Hiem, Natalie van de Klashorst, Marco Stefano Pintus en de winnaar van The Fashionweek Talentaward 2021 Rosalie Boonstra.

Jaarlijks staat Den Haag een week lang, van 26 september tot 2 oktober, in het teken van de nieuwste mode tijdens The Fashionweek. Hierin komen niet-commerciële ontwerpers, modestudenten en modemerken bij elkaar en worden hun creaties geëtaleerd op de catwalk en tijdens exposities. 'Wij kijken er weer erg naar uit om modetalenten een plek te bieden in Den Haag tijdens The Fashionweek', aldus Allan Vos, organisator van The Fashionweek The Hague. 'Het is belangrijk een nieuwe generatie ontwerpers kansen te bieden en prachtig om te zien hoe talent kan groeien. Deze ontwerpers brengen samen de toekomst van mode.' Talentaward The Fashionweek organiseert dit jaar een competitie voor nieuw modetalent. Twaalf geselecteerde talenten mogen hun ontwerp demonstreren en maken daarmee kans op een prijs van 2500 euro.