De politie hield afgelopen weekend drie verdachten staande vanwege het urineren tegen een gevel van een pand in het centrum van Den Haag. Een van hen weigerde echter mee te werken. Hij zei diplomaat te zijn en gaf aan juist de agenten staande te kunnen houden.

Urineren in het openbaar is simpelweg niet toegestaan. 'Daarnaast is het ronduit asociaal en smerig. Bovendien gaan de Haagse straten er niet frisser van ruiken', zo schrijft de politie op Instagram. Reden genoeg om de drie mannen die op straat hun behoefte deden hierop aan te spreken.

Een van de verdachten weigerde echter elke medewerking. Hij wilde zijn identiteit niet bekendmaken en beweerde diplomaat te zijn en een diplomatieke status te hebben. Maar de man kon op geen enkele manier aantonen dat hij geprivilegieerd en dus bevoorrecht is en ook de agenten konden dit niet vaststellen. 'De verdachte was - naar eigen zeggen - soeverein en kon ons aanhouden en proces-verbaal aanzeggen. De twijfels namen nog meer toe. Daarom is de verdachte aangehouden', aldus de agenten.

De man is vervolgens op het bureau nagetrokken. Wat bleek? Zijn verhaal was compleet verzonnen: hij gaf zich vals uit als een diplomaat. Na een indringend gesprek is hij weer naar huis gestuurd mét een aantal bekeuringen op zak.