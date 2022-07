De hulpdiensten hebben woensdagmiddag een drenkeling uit het water gehaald ter hoogte van de Strandweg op Scheveningen. De zwemmer negeerde de rode vlag die al de hele dag wappert op het strand en kwam in problemen.

De hulpdiensten werden rond kwart over 3 gealarmeerd vanwege een persoon te water die door aanwezige politieagenten was gespot. De Reddingsbrigade, KNRM, ambulancedienst en de traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team uit Amsterdam waren opgeroepen en kwamen met spoed ter plaatse. Uiteindelijk werd de man die was gaan zwemmen in zee maar door nog onbekende oorzaak in nood raakte, met behulp van twee surfers gered.

Het slachtoffer had toen hij het water uitkwam een hartslag en is op het strand behandeld. Vervolgens is de man met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De arts van de traumahelikopter is meegegaan met de ambulance.

De Reddingsbrigade benadrukt dat de rode vlag niet voor niets al de hele dag wappert op het gehele Scheveningse strand. "Er is op dit moment sprake van een sterke stroming. Ga dus niet het water in", zo luidt de boodschap van een woordvoerder.

Eerder deze maand en zelfs afgelopen maandag nog werd de rode vlag ook al gehesen. Dat wil zeggen dat baden of zwemmen sterk wordt afgeraden.