Een geparkeerde auto is woensdagnacht in vlammen opgegaan aan het Hoogveen, in de buurt van de Uithof, in Den Haag. Ook een karretje met fietsen dat naast de auto stond is zwaar beschadigd geraakt.

De brand ontstond rond kwart over twee. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen flat. Bewoners van de flat kwamen met de schrik vrij. Meerdere woningen werden ontruimd. De auto is volledig verwoest door de vlammen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, brandstichting is niet uitgesloten.