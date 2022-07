Een moeder had woensdagmorgen de schrik van haar leven toen zij haar kind, zittend in een wagentje, het water in zag rollen. Dit gebeurde ter hoogte van de Wagenbrug aan de Bierkade in Den Haag.

De moeder aarzelde geen moment en sprong zelf ook in het water. Dat gold ook voor een voorbijganger en andere oplettende omstanders. Samen hebben zij de baby uit het water gevist en zijn zij vervolgens ook zelf weer op de kant geklommen. Bij de moeder en kind zat de schrik er goed in. Alle betrokken personen zijn door medewerkers van de ambulance ter plaatse nagekeken en kregen een warme deken om zich heen geslagen. "Het kindje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het goed", aldus een politiewoordvoerder. Hij kreeg van politieagenten een speelgoedbeertje om te kalmeren. Hoe de baby met wagen en al het water in kon rollen, is niet bekend.