De brandweer heeft dinsdagmiddag een brand geblust in een woning aan de Bontekoekade in Den Haag. Het vuur ontstond in de achtertuin van de woning in het Schipperskwartier.

De melding van de brand kwam rond kwart over drie binnen bij de meldkamer van de brandweer. In verband met werkzaamheden in de woning hadden de bewoners een deel van de inboedel aan de achterkant van de woning in de tuin neergezet. Hierin was door onbekende oorzaak brand ontstaan, die vervolgens is overgeslagen naar de woning. Het vuur kon daarna snel worden gedoofd door de toegesnelde brandweer. Bij de brand raakte niemand gewond.