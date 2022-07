De politie is naarstig op zoek naar Esam Abdulrezaq Abdela. De veertienjarige jongen uit Naaldwijk is sinds zaterdag 23 juli omstreeks 13.00 uur vermist. Hij is voor het laatst gezien aan het Piramideplein nabij het station in Rijswijk.

Wij maken ons zorgen over de veertienjarige Esam', meldde de politie dinsdagmiddag. De jongen, die met zijn 1,70 meter volgens de politie lang is voor een veertienjarige, verplaatst zich mogelijk via het openbaar vervoer. Esam heeft een zwarte haarkleur en bruine ogen. Wie meer informatie over de vermissing heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.