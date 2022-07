Wie in de zee springt bij Kijkduin, wordt vanaf nu in de gaten gehouden door een reuzenoog op het strand. Het oog vraagt , World Drowning Prevention Day, extra aandacht voor veiligheid in het water.

In het afgelopen jaar verdronken tachtig mensen in Nederland. Het reuzenoog op Kijkduin hoort bij de landelijke campagne 'Wie checkt jou? - Veilig in en uit het water'. Het herinnert strandgangers eraan dat het belangrijk is om van tevoren af te spreken wie je in de gaten houdt als je het water in gaat. Dat kan volgens de campagne een vriend aan de kant zijn, maar ook de strandwacht of een zwemmaatje.