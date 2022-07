Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft vandaag een nieuwe 'one-stop-shop' kliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) geopend aan de Spijkermakerstraat in Den Haag. In de nieuwe kliniek, praktisch naast het HMC Westeinde, krijgen patiënten binnen één bezoek soa-zorg.

De 'one-stop-shop' kliniek is een initiatief van arts-microbioloog Bas Mourik van het LUMC. De nieuwe locatie biedt 'zinnige infectiezorg' (ZIZ), een vorm van betaalbare, uitkomstgerichte soa-zorg. Het ZIZ is een project van de afdeling Medische Microbiologie van het LUMC. De zorg via dit project is verzekerd, waarbij er samen met de zorgverzekeraars wordt gekeken naar een nieuwe vorm van bekostiging.

Bezoekers van de kliniek krijgen een online vragenlijst in plaats van een traditioneel consult. Daarna doen ze test(s) en krijgen ze in hetzelfde bezoek een diagnose en een behandeladvies.

De zorg in de nieuwe soa-kliniek is goedkoper dan de soa-zorg die wordt aangeboden via de huisarts, GGD of commerciële aanbieders. Volgens het LUMC zijn de kosten 60 procent lager en duurt een behandeling zo'n 90 procent korter. Bij de kliniek zijn meerdere verpleegkundigen en een laborant aanwezig.