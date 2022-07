De hulpdiensten zijn maandagavond massaal uitgerukt voor een zoekactie naar een persoon te water aan de Neherkade in Den Haag. De brandweer liet extra duikers komen in de zoektocht naar de drenkeling. Net toen de zoekactie gestopt werd, werd een man in een nat pak zo'n driehonderd meter verderop gevonden.

'Na een controle van de identiteit kon bevestigd worden dat dit de persoon is waar naar gezocht is', meldt de brandweer. De man werd enkele honderden meters verderop gevonden in een boot langs de kant. "We hebben het hele gebied afgezocht waar de melder de persoon zou hebben gezien", zegt een woordvoerder van de brandweer.

"Nadat wij weer retour wilden gaan, heeft de politie enkele honderden meters verderop de man in goede gezondheid aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of de man überhaupt onder water is geweest. Het kan zo zijn dat hij gewoon naar de plek is gezwommen", aldus de woordvoerder van de brandweer.

De melding van een 'persoon te water' kwam rond half zes 's middags binnen bij de politie. Een omstander zou een persoon hebben gezien die kopje-onder ging. Hij sprong daarna in het water op zoek naar de persoon, maar zonder succes. Daarna werd de hulp van de brandweer ingeschakeld.

Verschillende hulpdiensten, waaronder eenheden van de politie en brandweer, gingen naar de locatie. Iets voor zes uur werd het incident opgeschaald naar 'middel waterongeval'. De brandweer liet extra duikers komen omdat het om een groot water ging waar de persoon in was verdwenen, meldde de brandweer.

Om 18.30 uur haalde de brandweer de duikers uit het water. Er werd met een speciale sonarboot in het gebied rond de Neherkade gezocht naar de persoon. "Als deze sonar ingezet wordt moeten de duikers uit het water", legde de brandweer uit.

Een klein uur later meldde de brandweer met de sonarboot een groot gebied te hebben afgezocht en ook is op een aantal plekken nog met een aantal duikers gezocht, maar er werd geen persoon aangetroffen. Daarna werd de zoekactie gestopt.

Slechts enkele minuten nadat de hulpdiensten hun spullen hadden gepakt om terug te keren naar de kazerne kwam het bericht van de politie dat er toch een persoon was gevonden. Een man in een nat pak werd zo'n driehonderd meter verderop in goede gezondheid aangetroffen in een boot langs de kant.