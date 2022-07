Koning Willem-Alexander sluit op 1 september het Willem Frederik Hermans-jaar af door het laatste deel van de Volledige Werken van de auteur in ontvangst te nemen in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Op de valreep van het herdenkingsjaar opent op 20 augustus in het Fotomuseum in Den Haag nog een expositie over de schrijver als fotograaf.

Op de tentoonstelling Vrij belangrijke foto's zijn niet eerder gepubliceerde beelden van de schrijver (1921-1995) te bekijken. In 1957 heeft Willem Frederik Hermans overwogen zich om te scholen tot fotograaf. Hij kocht een Leica en sloeg driftig aan het fotograferen in Groningen, Amsterdam en Parijs. Het Fotomuseum laat tientallen oude en nieuwe afdrukken zien. Het stelt op de eigen site dat zijn foto's 'technisch niet van het hoogste niveau zijn, maar wel zijn doortrokken van de wereldvisie van de schrijver'. Te zien lijkt dat hij 'constateert dat alles om ons heen onherroepelijk in het teken staat van verval en chaos'. In het kader van het Willem Frederik Hermans-jaar zijn er allerlei activiteiten geweest door het hele land.