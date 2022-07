De strandwacht heeft zondagmiddag de gele vlag gehesen op het Zuiderstrand. Dat betekent dat de zee momenteel niet veilig is om in te zwemmen. Het wordt afgeraden om verder tot aan de knieën het water in te gaan.

Het is zondagmiddag erg druk op strand. Volgens de gemeente zijn er geen parkeerplekken meer beschikbaar en zitten ook de meeste parkeergarages vol. Op het strand nabij de Pier genieten veel mensen van het aangename weer. Hier hangt momenteel de roodgele vlag, dat aangeeft dat er gezwommen kan worden, maar dat de strandwacht alert is. Wel waarschuwt de strandwacht voor een onveilige zee voor zwemmers en watersporters bij het Zuiderstrand. De lifeguards doen dit door te kijken naar de wind, het getij en de golven. Baden of zwemmen wordt bij een gele vlag afgeraden. Meestal komt dit doordat er een harde wind of sterke stroming staat. Wees extra voorzichtig als je de zee in gaat en ga niet verder dan tot je knieën, adviseert de strandwacht. Een rode vlag betekent dat het water ingaan volledig wordt afgeraden. Dit gebeurt bij een zeer sterke stroming, hoge golven of bij dreiging van onweer.