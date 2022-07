Wat je noemt een buitenkansje. Bijna vrijstaand wonen aan de rand van de duinen in een pand dat iedereen kent. Op de Van Alkemadelaan tegenover de Scheveningse gevangenis staat staat één van de twee woningen in het voormalige station Wittebrug-Pompstation te koop. Voor 515.000 euro heb je een woonoppervlak van 94m2, inclusief drie slaapkamers.

Het historische spoorwegstation werd op 1 mei 1907 geopend als onderdeel van de Hofpleinlijn van de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorlijnmaatschappij (Z.H.E.S.M.). Het dankt zijn naam aan de wijk en de waterpomp in de buurt van het station, dat zich schuin tegenover de Scheveningse gevangenis bevindt.

Het was één van de twee stations die Scheveningen rijk was en het is het enige nog overgebleven stationsgebouw van de vroegere Z.H.E.S.M.-spoorlijn naar de badplaats. De beste jaren had het station in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, toen de rechtstreekse trein tussen Rotterdam en Scheveningen in trek was bij zowel forenzen als dagjesmensen.

De oorlog maakte echter een einde aan het succes van de spoorlijn. Het station moest sluiten en de sporen werden opgebroken. Na de oorlog werd de spoorlijn gedeeltelijk hersteld, maar winstgevend werd de lijn nooit meer. Het duurde jaren voordat de sporen in gebruik konden worden genomen en de directe verbinding naar Rotterdam verviel.

Hoewel het station op 4 oktober 1953 werd opgeheven, is het nog altijd te vinden aan de Van Alkemadelaan, waar inmiddels twee dienstwoningen van zijn gemaakt. De riante twee-onder-een-kapwoning is een gemeentelijk monument dat gerenoveerd dient te worden, valt te lezen in de advertentie op Funda. De oplevering kan direct plaatsvinden. De woning grenst meteen aan de weg en de keuken heeft uitzicht over de duinen.