De politie heeft vrijdagochtend in Den Haag met meer dan acht politieauto's de achtervolging ingezet op een automobilist die een stopteken negeerde. Toen de auto werd klemgereden is de bestuurder aangehouden. Hij bleek zonder rijbewijs en onder invloed van cannabis, cocaïne en alcohol te zijn gevlucht. Ook de twee passagiers zijn aangehouden.

De auto met daarin drie personen kreeg in de vroege ochtend op de Walnootstraat een stopteken van agenten. De mannen weigerden halt te houden en gingen ervandoor met de auto in de omgeving van het Zuiderpark, richting de Lozerlaan. "Het was gewoon bij een standaard controle, daar wilden ze niet voor stoppen", zei een woordvoerder van de politie vrijdagochtend.

De bestuurder deed volgens de politie zijn uiterste best om te ontkomen. Hij reed onder meer over fietspaden en gras om de agenten af te schudden. Uiteindelijk kon het voertuig worden klemgereden door de vele politieauto's op het Randveen, ruim 4 kilometer verderop.

Stroomstootwapen

De bestuurder weigerde daar uit de auto te komen. De agenten dreigden het stroomstootwapen te gebruiken om de man uit de auto te krijgen, waarop hij besloot toch mee te werken. De man begaf zich naar de grond, waarna hij is aangehouden. Ook de andere twee inzittenden zijn aangehouden.

Na controle van de bestuurder bleek er nogal wat aan de hand te zijn. De man reed niet alleen zonder geldig rijbewijs, ook was hij onder invloed van cannabis, cocaïne en alcohol. Daarnaast was de auto waar hij in reed mogelijk gestolen, meldt de politie.