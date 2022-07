De elektrische vuilniswagens, die de gemeente Den Haag aanschaft, zorgen voor schonere lucht in de stad, maar zijn ook fors duurder dan de tot nu toe gebruikelijke dieseltrucks. Met een half miljoen euro per stuk ligt de aanschafwaarde zo'n 300.000 euro hoger.

De nieuwe vrachtwagens gaan in Den Haag als proef rijden, want er is nog veel over onbekend. Zo weet de gemeente niet hoe ver de vuilniswagen op één acculading kan rijden en moet ook bekeken worden hoeveel afval die mee kan nemen. Dat moet allemaal uit de pilot gaan blijken. Het is wel de bedoeling dat de wagen een hele dag kan rijden, of anders in korte tijd genoeg kan herladen.

Ophaaldienst Haagse Milieu Services (HMS) gebruikt de ervaringen om te kijken welke gevolgen dit heeft voor de planning en capaciteit. Het bedrijf gaat laadinfrastructuur aanleggen, vooruitlopend op de verwachte verdere elektrificatie van het wagenpark. De vloot van HMS telt zo'n tachtig wagens.

Ervaringen uitgewisseld

Voor de proef worden ook ervaringen uitgewisseld met andere gemeenten en reinigingsdiensten. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten: 'Wat duidelijk is geworden, is dat het effect op de planning en de capaciteit voor elke gemeente en elk bedrijf anders is.'