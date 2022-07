Aan de Leggelostraat in Den Haag is vrijdagmiddag een brand uitgebroken in een woning. De naastgelegen woningen zijn door de brandweer ontruimd.

Bij aankomst van de brandweer werd er meteen opgeschaald naar middelbrand, omdat er veel rook in naastgelegen woningen was getrokken. De oorzaak van de brand zou een vergeten pan op het gasfornuis zijn. Een bewoner van de woning is na het inademen van rook nagekeken door het ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Tijdens het doorzoeken van de woning waar de brand was, werden ook twee lachgasflessen en een aantal ballonnen gevonden. Deze zijn naar buiten gebracht.