De motorrijder is donderdagnacht gewond geraakte na een aanrijding met een afslaande auto op de Neherkade in Den Haag. De man is ter plekke verzorgd door het ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. De auto sloeg linksaf richting de Stieltjesstraat, waarna de motorrijder tegen de achterkant van de auto botste en hard op het wegdek viel. "De motorrijder heeft een flinke smak gemaakt en is mogelijk even buiten bewustzijn geraakt", meldt calamiteitensite Regio15. "Hij kon zich toen hij bij kwam niets meer van het ongeval herinneren." Het ambulancepersoneel heeft zich enige tijd over het slachtoffer ontfermd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan de motor is flink. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. De verkeerpolitie heeft op de plek van het ongeluk onderzoek gedaan hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Door de botsing is de Neherkade korte tijd afgesloten geweest.