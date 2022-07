In het park, op het strand of gewoon op een grasveldje. In Den Haag mag je op heel veel plekken gewoon barbecueën, zolang je je aan de regels houdt.

Er zijn plekken waar het absoluut geen goed idee is om je braai aan te zetten. Daar staat met borden aangegeven dat er een verbod geldt. Zo is het verboden om in het Westduinpark, een beschermd kwestbaar Natura-2000 gebied, te barbecueën. 'Om de natuur te beschermen mag je niet van de paden af en ook niet barbecueën om brand te voorkomen', meldt het Haagse Groen. En ook in stadspark de Verademing mag het niet. 'In het park zijn te veel spelende kinderen, waardoor het gevaarlijk is.'

Verder is het op veel plekken gewoon toegestaan vlees te roosteren. In het Westbroekpark en Zuiderpark zijn er zelfs speciale barbecueplaatsen ingericht. De enige plek in het Westbroekpark waar je niet mag barbecueën is het Rosarium.

Regels

De gemeente heeft wel wat regels voor mensen die graag op een openbare plek willen barbecueën. Zo moet je barbecue veilig en ver genoeg van de grond staan, mag er niet langs bosranden worden gebarbecued en moeten de kolen is een speciale bak worden weggegooid. Verder is het natuurlijk niet de bedoeling om afval zomaar achter te laten, maar dien je dit gewoon netjes op te ruimen.