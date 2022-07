Een bestuurder van een scootmobiel is donderdagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een taxibusje op de kruising Dedemsvaartweg met de Melis Stokelaan in Den Haag.

De gewonde bestuurder van de scootmobiel is met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Waardoor het ongeval is ontstaan is niet duidelijk. Er staan verkeerslichten op de kruising.