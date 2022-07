Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn al sinds 2015 bezig om om een eigen warmtenet te maken voor hun wijk. Ze willen van hun cv-ketels af en hebben nu eindelijk genoeg aanmeldingen om een serieuze stap te zetten.

Het doel was om dit voorjaar zo'n vijfhonderd buurtbewoners te vinden die zich wilden aansluiten. Inmiddels hebben 638 mensen een intentieverklaring ingeleverd. Genoeg om de volgende stap te zetten om de wijk van cv-ketels af te laten komen en aan te sluiten op een eigen warmtenet.



De wijkbewoners werken voor het project samen met onder meer Dunea en de gemeente. 'Nu er genoeg draagvlak is in de wijk, gaan de partners verder met het project en zullen zij daarvoor de nodige investeringen doen', laat de gemeente weten.

2025

Wanneer er ook echt daadwerkelijk warmte kan worden geleverd via het warmtenet, is nog afwachten. 'De ambitie is om in 2025 duurzame warmte te leveren aan de bewoners die zich hebben aangemeld. De bewoners die zich niet hebben aangemeld blijven aangesloten op aardgas.'

De initiatiefnemers hopen dat uiteindelijk de hele wijk van het aardgas afgaat.

Tot het zover is worden er voorbereidingen getroffen om de woningen aan te sluiten op de nieuwe warmtevoorziening. 'Denk bijvoorbeeld aan het overstappen op elektrisch koken of in sommige gevallen een tijdelijke oplossing bieden voor de bewoners waarvan de cv-ketel aan vervanging toe is.'