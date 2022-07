Op de Markt in Nootdorp heeft vanavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden. Niemand raakte daarbij gewond. De politie heeft niet veel later meerdere verdachten aangehouden, onder andere in de Haagse wijk Ypenburg.

De melding van de schietpartij kwam rond 19.10 uur binnen bij de meldkamer van de politie. Omstanders zouden meerdere knallen hebben gehoord. Volgens de woordvoerder van de politie is het nog niet duidelijk of er daadwerkelijk met een vuurwapen is geschoten. Op straat wordt nog onderzoek gedaan. Minstens vijf jonge verdachten werden met handboeien om afgevoerd in een politiebus. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag