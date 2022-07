De voordeur van een portiekwoning aan de Goeverneurlaan is woensdagavond verwoest door een explosie.

Even voor 23.00 uur werd de straat opgeschrikt door een harde knal. De bewoners van het huis waren op het moment van de explosie thuis. Na de knal was er veel rookontwikkeling en op straat lagen glasscherven en stukken hout. Volgens een getuige rende iemand na de knal snel weg.



Ambulancepersoneel heeft na de explosie een aantal personen opgevangen en nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.



Wat er precies is ontploft is nog onduidelijk. De politie heeft een deel van de straat afgezet en medewerkers van de forensische opsporing (FO) doen onderzoek.