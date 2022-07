Op de Nieuweweg in Den Haag heeft woensdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

De bestuurder die op de Nieuweweg richting de Lozerlaan reed, is mogelijk de macht over het stuur verloren, schoot vervolgens over de middenberm en raakte daarna een boom. De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond.

Omdat de personenauto zoveel olie heeft verloren, moet het wegdek eerst door een gespecialiseerd bedrijf worden gereinigd voordat het weer vrijgegeven kan worden.

De politie heeft besloten dat het voertuig moet worden onderzocht. De personenauto is door een takelwagen van de politie weggehaald voor technisch onderzoek.