Een man kroop zondagnacht in het centrum van Den Haag achter het stuur van een busje terwijl hij twaalf keer zoveel had gedronken dan wettelijk is toegestaan. En dat terwijl hij niet eens rijbewijs heeft. Toen de man na zijn aanhouding het politiebureau mocht verlaten, liep hij ook nog eens plassend weg.

De bestuurder van het busje werd zondagnacht opgemerkt door een politieagent in het centrum van de stad. De man reed opvallend langzaam en slingerde over rijbaan. Dus werd hij aan de kant gezet voor een controle. "Toen uiteindelijk het raampje van auto naar beneden ging, kwam de alcohollucht de agenten al tegemoet", zegt de Haagse politie. "Hierop hebben we de bestuurder laten blazen. Het bleek dat hij te veel gedronken." De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat in Den Haag. Eenmaal daar werd hij door andere agenten herkend van een eerder incident waarbij hij met drank op achter het stuur had gezeten. "Deze collega wist ook te melden dat de bestuurder helemaal niet in het bezit was van een rijbewijs", stelt de politie. De man is op het bureau vervolgens onderworpen aan een zogeheten ademanalysetest. De uitslag deed de wenkbrauwen van de agenten flink fronsen. De man blies een waarde van 1110 ug/l, terwijl voor een beginnend bestuurder (waar de man zonder rijbewijs onder zou vallen) slechts een maximum waarde van 88 ug/l geldt. Meer dan 12,5 keer zoveel als toegestaan dus. Tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs. Daarna mocht de man weer vertrekken bij het bureau, maar daar eindigde het verhaal nog niet. "De bestuurder vond het nodig om nog even zijn natuurlijke behoefte te doen terwijl hij van het bureau wegliep", stelt de politie. "Ook hiervoor kan hij een proces-verbaal op de deurmat verwachten."