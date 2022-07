Een groep jongeren heeft dinsdagavond meerdere brandkranen opengetrokken en met stenen, eieren en aanstekers gegooid. Dit gebeurde onder meer op de Schimmelweg in de Haagse wijk Spoorwijk. Er zouden tienduizenden liters water over de weg stromen.

De melding van de incidenten kwam omstreeks 22.00 uur binnen. Volgens calamiteitensite Regio15 zijn er tientallen brandkranen opengedraaid. Jongeren met gezichtsbedekkende kleding gooiden verschillende voorwerpen door de lucht. Ook werden fotografen van Regio15 bekogeld.

De politie kwam uiteindelijk met veel eenheden naar de locatie. Onder begeleiding van de politie heeft de brandweer de brandkranen op enkele locaties kunnen dichtdraaien.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werden in Den Haag ook al veelvuldig brandkranen opengetrokken tijdens zomerse dagen met hoge temperaturen.

Op 16 juni werden in een aantal wijken in Den Haag dertien brandkranen opengedraaid door 'onbevoegden'. 'Ongeveer een miljoen liter hoge kwaliteit drinkwater spoelde daardoor weg en er ontstonden klachten over waterdruk', liet Dunea toen weten.