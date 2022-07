Veel mensen slapen deze dagen met het raam open, maar naast verkoeling brengt dat ook gevaren met zich mee. Zo stond een bewoner van de Barentszstraat dinsdagavond ineens oog in oog met een insluiper.

De bewoner lag gisteravond op bed in zijn slaapkamer toen hij plots recht in de ogen van een inbreker keek, meldt calamiteitensite Regio15. De insluiper verscheen ineens voor het openstaande dakraam. De bewoner twijfelde geen moment en schakelde de hulpdiensten in.



Agenten hebben de wijk doorzocht en met behulp van een brandweerhoogwerker werden de daken gecontroleerd, maar de inbreker werd niet meer gevonden.