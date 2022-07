De politie heeft afgelopen nacht op de Dr. Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal twee vuurwapens aangetroffen bij de controle van een personenauto. De bestuurder en passagier, een 20- en achttienjarige man uit Den Haag, zijn aangehouden.

De automobilist werd al voor de vierde betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Daarom besloot de politie de auto in beslag te nemen. Toen de bestuurder een tas uit de kofferbak wilde pakken, bekeken agenten de inhoud van de tas. Daarin bleken twee vuurwapens in te zitten. De vuurwapens zijn in beslag genomen.